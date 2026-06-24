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Политика

В МИД рассказали о значении победы России в Гааге

Мусихин: победа РФ в Гааге — подтверждение полномочий Москвы по водам Крыма
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Победа России в арбитражном разбирательстве в Гааге по делу о правах на воды Черного моря имеет большие политические и геополитические последствия. Об этом заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в рамках выступления на ПМЮФ, его цитирует РИА Новости.

«Победа России в арбитраже имеет большие политические и геополитические последствия любые претензии юридически на пространство вдруг Крыма международным органом были отвергнуты», — сказал Мусихин.

Россия победила Украину в арбитражном разбирательстве в Гааге по делу о правах на прибрежные воды вокруг Крыма. Постоянная палата третейского суда отклонила требования Киева демонтировать Крымский мост, добиться признания Керченского пролива «международным» и вернуть контроль над природными ресурсами. Таким образом, международный суд впервые признал суверенитет РФ в новых границах, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова высказалась о победе России над Украиной по разбирательству в Гааге.

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