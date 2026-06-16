«Признание новых границ». В России объяснили значение победы над Украиной в суде Гааги

Медведев сообщил, что решение суда в Гааге в деле по Крыму важно для будущего РФ

Россия победила Украину в арбитражном разбирательстве в Гааге по делу о правах на прибрежные воды вокруг Крыма. Постоянная палата третейского суда отклонила требования Киева демонтировать Крымский мост, добиться признания Керченского пролива «международным» и вернуть контроль над природными ресурсами. Таким образом, международный суд впервые признал суверенитет РФ в новых границах, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Победа России над Украиной в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма обладает высокой значимостью, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», — подчеркнул он.

Однако решение третейского суда с точки зрения текущей ситуации «совершенно безразлично» , поскольку Украина «плевать хотела на международное право и международные суды», отметил Медведев.

По его словам, Киев «понимает только язык силы». В связи с этим зампредседателя Совбеза посчитал необходимым уничтожать флот Украины, включая морские БПЛА, а также торговые суда, перевозящие военные грузы, «дальше громить их вооруженные силы».

«Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание», — уверен Медведев.

«Убедительная победа»

Арбитражное разбирательство по иску Украины велось с 2016 года на протяжении десяти лет. Накануне МИД России заявил об «убедительной победе» Москвы. Вердикт вынесли пятеро независимых судей из РФ, Великобритании, Мексики, Алжира и Южной Кореи .

«Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации. Многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Попытки Киева оспорить в судебном порядке суверенитет России над Крымом и окружающими его водами полностью провалились. Международный арбитраж отклонил требования Украины вернуть контроль над природными ресурсами (включая рыбу и углеводороды) в акваториях Крымского полуострова и Приазовья. Также суд отказал в выплате любых компенсаций и репараций, которые Киев требовал за эксплуатацию этих ресурсов и якобы причиненный ущерб .

Кроме того, Киеву и его западным союзникам не удалось добиться признания Керченского пролива «международным», открытым для иностранных военных кораблей.

«Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», — подчеркнул МИД РФ.

Суд полностью отклонил претензии Киева, который пытался квалифицировать как нарушение международного права провозглашение российского суверенитета над Азовским морем после присоединения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В ведомстве обратили внимание, что решение ППТС не ограничивает Россию в реализации ее суверенных прав, юрисдикции и суверенитета в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.

« Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста . <…> Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», — заявили в МИД РФ.

Строительство Крымского моста, переход буровых платформ под контроль России и досмотры судов пограничниками в Керченском проливе признаны полностью соответствующими Конвенции ООН по морскому праву. Суд также подтвердил законность и обоснованность временного запрета на проход иностранных, в том числе военных кораблей в определенных зонах Черного моря, который Россия вводила с апреля по октябрь 2021 года.

Помимо этого, обвинения Украины о якобы экологическом ущербе и нарушении обязательств по охране подводного культурного наследия признаны полностью несостоятельными. Суд подтвердил эффективность действующей в России системы экологического мониторинга.

« Единственный эпизод, по которому сделан «реверанс» в сторону Украины — указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках строительства Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив », — рассказали в МИД РФ.

Однако ускоренные сроки проведения ОВОС инфраструктурных объектов, вызвавшие замечания суда, были обусловлены гуманитарной необходимостью, заметили в ведомстве. В условиях полной блокады полуострова со стороны Украины требовалось оперативно обеспечить двухмиллионное население Крыма водой, электроэнергией, едой и медикаментами. Тем не менее выводы российской экологической экспертизы оказались точными: арбитраж подтвердил, что строительство Крымского моста и сопутствующих объектов не причинило вреда экологии, подчеркнули в МИД РФ.

«Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража — чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», — резюмировали в ведомстве.

Итог слушаний кратко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: « Нам обещали «Гаагу» — мы ее получили ».

«Позиции Украины ослабли»

Политолог Алексей Ярошенко согласился с тем, что Украине нанесли «чувствительное юридическое поражение». Однако оно не изменит фактического отношения стран Запада к вопросу о принадлежности Крыма , считает он.

«Они в любом случае будут находить поводы для давления на нас, санкционного и военного, и этим в том числе обусловлено их нежелание признавать очевидную реальность, которая сейчас установилась на этой территории», — сказал Ярошенко «Известиям».

На этом фоне позиции Украины пошатнулись в другом межгосударственном споре , заявил доцент кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян в беседе с ТАСС.

«Решение ППТС ослабляет позиции Украины в другом межгосударственном споре, который прямо сейчас находится на рассмотрении и администрируется ППТС. Речь идет о деле «О задержании украинских военных кораблей и военнослужащих». Исковое заявление было подано Украиной в 2019 году после инцидента в Керченском проливе, когда пограничная служба России задержала три украинских военных корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение правил прохода в проливе», — отметил он.

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Гуласарян напомнил, что у сторон есть ровно полгода после публикации решения, чтобы направить запросы о его толковании или исполнении. Ранее арбитражный суд отклонил ходатайство Украины, которая просила продлить этот процессуальный срок до двух лет, добавил юрист.