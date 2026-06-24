В России допустили появление «Берлинской стены» на Украине, но с одним нюансом

Своя «Берлинская стена» может возникнуть на Украине в результате ввода западных войск в эту страну, однако ввиду глобализации мира и развития интернета и соцсетей такая стена будет «прозрачнее», чем ее исторический аналог. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Так он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что ввод войск на Украину приведет к созданию новой Берлинской стены.

«Теоретически это, конечно, возможно. Это можно сравнить с конфликтом на Корейском полуострове, где сражались представители одной и той же этнической группы в рамках идеологических разногласий. Но здесь есть одно существенное обстоятельство: и в сороковые годы, в пятидесятые, когда был конфликт между Западным и Советским блоками, когда он выразился в войну на Корейском полуострове, тогда мир еще не был глобальным. Тогда не существовало интернета, спутникового телевидения, мобильных сетей, всего прочего. То есть такая стена, конечно, может возникнуть, но очевидно, что она будет куда прозрачнее, чем та, которая существовала в Берлине, или та, которая существует сейчас в виде демилитаризованной зоны на Корейском полуострове», — сказал аналитик.

24 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения Европы относительно ввода на территорию Украины стабилизационных войск приведут к возникновению новой Берлинской стены.

По его словам, главное в предложении Европы — ввести войска «на то, что останется от Украины». Министр заметил, что стабилизационные силы являются ядром гарантий безопасности, которые союзники намерены дать Киеву. Лавров заявил, что это «на веки вечные новая Берлинская стена» и Россию такой вариант не устраивает.

Ранее Лавров рассказал, кого напоминает «коалиция желающих».