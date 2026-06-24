В Польше предложили отправить украинцев на родину

Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил отправить граждан Украины на родину. Пост об этом появился на странице политика в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда», — написал он.

Ранее Ковальский также заявлял, что проверит, сколько украинцев работают в польских госорганах.

Накануне местное издание Mysl Polska со ссылкой на данные полиции о масштабном рейде по задержанию преступников-иностранцев писало, что Польша превращается в «рай для украинской мафии».

Так, в ходе операции было задержано 2 тысячи человек, из которых 169 — иностранцы, преимущественно граждане Украины. Среди них — фигуранты дел о наркоторговле, преступлениях на сексуальной почве и участии в организованных преступных группах. По информации Mysl Polska, украинские преступные группы пользуются покровительством чиновников у себя на родине и за счет этого расширяют свое влияние на соседние страны. По данным издания, ежегодно число выявляемых преступлений украинцев в Польше вырастает почти на тысячу.

Ранее украинцы назвали предпочтительный вариант решения исторических споров с Польшей.