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Политика

В Польше предложили отправить украинцев на родину

Ковальский предложил реализовать программу по отправке украинцев на родину
Shutterstock

Депутат сейма Польши Януш Ковальский предложил отправить граждан Украины на родину. Пост об этом появился на странице политика в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда», — написал он.

Ранее Ковальский также заявлял, что проверит, сколько украинцев работают в польских госорганах.

Накануне местное издание Mysl Polska со ссылкой на данные полиции о масштабном рейде по задержанию преступников-иностранцев писало, что Польша превращается в «рай для украинской мафии».

Так, в ходе операции было задержано 2 тысячи человек, из которых 169 — иностранцы, преимущественно граждане Украины. Среди них — фигуранты дел о наркоторговле, преступлениях на сексуальной почве и участии в организованных преступных группах. По информации Mysl Polska, украинские преступные группы пользуются покровительством чиновников у себя на родине и за счет этого расширяют свое влияние на соседние страны. По данным издания, ежегодно число выявляемых преступлений украинцев в Польше вырастает почти на тысячу.

Ранее украинцы назвали предпочтительный вариант решения исторических споров с Польшей.

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