Стало известно, может ли лазерное оружие США попасть на Украину

Лазерное оружие США, испытания которого прошли недавно на полигоне в штате Нью-Мексико, пока не показало свою реальную эффективность, поэтому этот тип вооружения не попадет на Украину. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.



«Это все выглядит чем-то на уровне фантастики. Сколько бы они там ни пытались продавать эти замечательные гениальные идеи о том, что якобы лазерами можно сбивать те же самые дроны, в реальности мы пока что не наблюдали никаких эффективных способов применения этого оружия. Может быть только на самых коротких расстояниях, но не более того. Поэтому здесь какая-то научная фантастика, «Звездные войны» пытаются воплотить в жизнь», — сказал специалист.



Именно поэтому, отметил Дудаков, не может идти речи о потенциальных поставках лазерного оружия США на Украину в распоряжение ВСУ.



«Безусловно, в этом плане не стоит опасаться того, что в ближайшее время [лазерное оружие] появится на Украине. Очевидно, что не появится. Разрешить свой кризис с противоракетами для систем ПВО и Украина, и в целом Запад, и Соединенные Штаты Америки не смогут. Придется все равно своими дорогостоящими ракетами продолжать сбивать дешевые дроны», — отметил американист.



Руководство Пентагона впервые на высшем уровне испытало лазерное и микроволновое оружие на полигоне в штате Нью-Мексико.



В проекте бюджета США на 2027 финансовый год заложено более $2 млрд на исследования и разработки в этой области.



Отмечается, что на демонстрации нового оружия присутствовали министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

Ранее в Госдепе заявили, что США испытают средства доставки ядерного оружия.