Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие

Пентагон впервые на высшем уровне испытал микроволновое и лазерное оружие

Руководство Пентагона впервые на высшем уровне испытало лазерное и микроволновое оружие на полигоне в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает портал Axios.

В проекте бюджета США на 2027 финансовый год заложено более $2 млрд на исследования и разработки в этой области.

Отмечается, что на демонстрации нового оружия присутствовали министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

Лазерное и микроволновое оружие считается относительно дешевым средством борьбы с беспилотными летательными аппаратами, но пока еще не получило широкого распространения, говорится в публикации.

По информации портала, руководство Пентагона испытало мобильную систему направленной энергии мощностью 20 кВт LOCUST от компании AeroVironment. В ходе испытаний LOCUST уже сбивал несколько беспилотников с палубы авианосца «Джордж Буш».

В апреле США испытали гиперзвуковую ракету во Флориде.

Ранее в Госдепе заявили, что США испытают средства доставки ядерного оружия.