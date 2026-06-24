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Политика

Лавров рассказал о планах США по «Северным потокам»

Лавров: США хотели бы выкупить европейскую часть «Северных потоков»
Jens Büttner/Global Look Press

США планируют выкупить европейскую часть трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения», передает «Лента.ру».

По словам министра, эта сделка нужна Соедингенным Штатам, чтобы впоследствии перепродавать европейцам российский газ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в ЕС вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из РФ.

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