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Политика

Политолог объяснил, как России стоит реагировать на провокации Киева

Политолог Безпалько: РФ должна отвечать на провокации Киева продолжением СВО
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Лучший ответ России на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — продолжать специальную военную операцию и наращивать защиту от дронов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Эксперт отметил, что еще недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что «Россия непременно проиграет». Теперь же его риторика изменилась.

«Мерц говорит: «Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла». Уверенность колеблется, несмотря на то что средства выделяются. Только Германия раскошелилась на 400 миллионов евро на ракеты для ЗРК», — напомнил Безпалько.

В ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 323 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили дроны ВСУ над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.

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