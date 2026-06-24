Песков: все знают, кого Путин поддержит на выборах в Госдуму

Всем известно, какую именно партию президент России Владимир Путин поддержит на предстоящих выборах. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.