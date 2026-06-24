В рекордном числе регионов РФ проведут онлайн-голосование на выборах в Госдуму

ЦИК: онлайн-голосование на выборах в Госдуму состоится в 33 регионах

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму пройдет более чем в 30 регионах России, что станет рекордным показателем. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, передает ТАСС.

Всего ДЭГ на выборах пройдет в 33 регионах. На данный момент максимальное число регионов с ДЭГ было зафиксировано на президентских выборах в 2024 году — онлайн-голосование проводилось в 29 субъектах РФ.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.