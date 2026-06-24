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Политика

Песков оценил актуальность девиза «Свобода, равенство, братство» в современном мире

Песков: в международных делах не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Сегодня в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал актуальность девиза «Свобода, равенство, братство», звучавшего в эпоху Великой французской революции в конце XVIII века, в современном мире.

Песков добавил, что существующие страны, государства и цивилизации, к которым относит себя и Российская Федерация, продолжать существовать в будущем, однако спорным остается вопрос правил и направления, которым они будут следовать.

В ходе этого же мероприятия Песков задался вопросом, продолжит ли свое существование так называемый «коллективный Запад». По его словам, сейчас в нем наметились «определенные трещины» и «пока непонятно, до какой степени они вырастут в ближайшей перспективе».

Ранее в МИД России призвали ряд стран быть скромнее в желаниях.

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