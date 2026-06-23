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Политика

В МИД России призвали ряд стран быть скромнее в желаниях

Рябков: возомнившим себя вершителями судеб мира cтоит быть скромнее в желаниях
Виталий Белоусов/РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что возомнившим себя вершителями судеб мира государствам стоит быть скромнее в желаниях подчинить себе суверенные страны. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Рябкова, в современном мире с его фокусировкой на персоналиях, всеобщей поглощенностью цифровыми технологиями и иллюзией прямого доступа в режиме онлайн и реального времени к тем, кто определяет судьбы мира, роль личности дополнительно возрастает.

«Отсюда призыв к тем, кто возомнил себя вершителями судеб современной цивилизации, быть поскромнее в своих желаниях неуемных подчинить своей воле всех остальных, особенно подчинить те страны, которые проводят суверенную политику. <…> Россия в их числе», — сказал дипломат на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы главы Украины Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко. Он выразил уверенность, что Белоруссия способна защитить свой суверенитет. Министр обороны республики Виктор Хренин заявил о напряженной обстановке в отношениях с Украиной, но подчеркнул, что Минск не видит смысла вступать в конфликт.

Ранее в МИД России заявили о крахе усилий Киева оспорить суверенитет Москвы над Крымом.

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