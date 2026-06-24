Кир Стармер, подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании, еще подзадержался в этой должности. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы с вами неоднократно говорили, разбирая и молниеносное пребывание у руля британской государственности [Риши] Сунака, и прошедшее практически незамеченным пребывание там же Лиз Трасс. Мы обо всем этом говорили. Я еще и считаю, что Стармер, в общем, подзадержался», — отметила дипломат.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что его партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что правительство Британии обойдется без важных решений до смены премьера.