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Политика

В Финляндии сочли отставку Стармера уроком для поддерживающих Украину

Политик Мема заявил, что отставка Стармера должна стать уроком для лидеров ЕС
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера должна стать уроком для других европейских лидеров, которые поддерживают Украину. Об этом РИА Новости заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, если европейский лидер сосредоточен на военной поддержке Украины и не заботится о разрешении внутренних проблем, то в конечном счете он потерпит неудачу и лишится поддержки избирателей. Провалы Стармера должны стать уроком для других политиков, констатировал Мема.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что его партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее Зеленский обратился к Стармеру на фоне его заявления об отставке.

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