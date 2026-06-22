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Политика

Зеленский обратился к Стармеру на фоне его заявления об отставке

Зеленский поблагодарил Стармера за поддержку Украины
Christophe Ena/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера за поддержку Киева и сотрудничество. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Кир, благодарю тебя за все сотрудничество, поддержку и совместные решения, которые позволили сделать сильнее нашу Европу и нашу защиту жизни. Британия была, есть и будет среди глобальных лидеров. Мы в Украине ценим Британию – и каждую нашу встречу, каждый разговор всегда наполняли реальным содержанием», — написал Зеленский.

Он пожелал Соединенному Королевству и британцам только успеха и реализации национальных задач. Украина уверена в Великобритании, указал глава государства.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Премьер сообщил, что принимает решение об уходе с пониманием и уважением. По его словам, парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Стармер заявил, что все принимавшиеся им решения были направлены на благо страны. В связи с этим он сообщил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Он также проинформировал короля Карла III о своем решении.

Ранее премьер Британии едва не расплакался, говоря об отставке.

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