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Политика

В Германии возмутились новой инициативой Мерца ради Украины

Депутат Фронмайер: Мерц хочет сократить помощь инвалидам ради помощи Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер в социальной сети X раскритиковал новую инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Мерц предложил сократить поддержку людей с инвалидностью, утверждая, что в этой сфере сохраняется значительный потенциал для экономии бюджетных средств.

Фронмайер заявил, что цена, которую канцлер Германии готов заплатить ради помощи Киеву, является чрезмерно высокой. Он также поставил под сомнение приоритеты главы правительства, отметив, что тот, по его мнению, предпочитает сокращать финансирование граждан с инвалидностью вместо уменьшения расходов на поддержку Украины.

16 июня канцлер ФРГ заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Газета Politico сообщала, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

Ранее в Финляндии заявили, что ЕС далеко продвинулся в вопросе диалога с Россией.

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