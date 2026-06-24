Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Чехии подал в суд, потому что его не пригласили на саммит НАТО

Президент Чехии Павел оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО
Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел обратился в Конституционный суд страны с иском из-за решения правительства не включать его в состав делегации на предстоящий саммит НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Петр Павел подал апелляцию в Конституционный суд по поводу объема своих полномочий после того, как правительство отказало ему возглавить делегацию Чехии на саммите НАТО», — указывается в публикации.

Саммит Североатлантического альянса запланирован на 7–8 июля в турецкой Анкаре. По информации канцелярии президента, правительство республики решило не включать главу государства в состав официальной делегации, это вызвало несогласие президента. В администрации отметили, что Павел считает этот шаг беспрецедентным и ограничивающим конституционные полномочия президента.

В иске Павел просит суд разъяснить распределение полномочий между президентом и кабмином в вопросах участия в международных мероприятиях или обязать кабинет министров не создавать препятствий для участия президента в таких саммитах.

Ранее в Чехии осудили Украину за прославление пособников нацистов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июня. Новое ограничение по семейной ипотеке, сокращение контрольных в школе и предупреждение о смерчах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!