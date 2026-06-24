Президент Чехии подал в суд, потому что его не пригласили на саммит НАТО

Президент Чехии Павел оспорит в суде исключение из делегации на саммит НАТО

Президент Чехии Петр Павел обратился в Конституционный суд страны с иском из-за решения правительства не включать его в состав делегации на предстоящий саммит НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Петр Павел подал апелляцию в Конституционный суд по поводу объема своих полномочий после того, как правительство отказало ему возглавить делегацию Чехии на саммите НАТО», — указывается в публикации.

Саммит Североатлантического альянса запланирован на 7–8 июля в турецкой Анкаре. По информации канцелярии президента, правительство республики решило не включать главу государства в состав официальной делегации, это вызвало несогласие президента. В администрации отметили, что Павел считает этот шаг беспрецедентным и ограничивающим конституционные полномочия президента.

В иске Павел просит суд разъяснить распределение полномочий между президентом и кабмином в вопросах участия в международных мероприятиях или обязать кабинет министров не создавать препятствий для участия президента в таких саммитах.

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