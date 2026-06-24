Глава Тувы подал документы для участия в выборах на новый срок

Глава Тувы Ховалыг подал документы для участия в выборах на новый срок

Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг подал в избирательную комиссию республики документы для участия в выборах главы региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик выразил благодарность соратникам из партии «Единая Россия» за доверие. Он отметил, что поддержка президента РФ Владимира Путина и решение однопартийцев — «это прежде всего обязательство работать дальше с полной отдачей».

20 июня региональное отделение «Единой России» в ходе конференции в Туве поддержало кандидатуру Ховалыга для выдвижения на губернаторских выборах в сентябре текущего года. Выборы состоятся 20 сентября.

В этот же день пройдут выборы депутатов Государственной думы. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую предвыборную кампанию самой сложной за последние годы.

В 2026 году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в субъектах РФ выберут депутатов законодательных собраний.

Ранее в Госдуме рассказали о попытках влияния на выборы в России из-за рубежа.