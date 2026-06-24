В МИД РФ предупредили о последствиях прямого столкновения Запада с Россией

Попытка прямого противостояния с Россией может привести к тяжелым последствиям для стран Запада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность, — отметил дипломат.

При этом замглавы МИД выразил надежду, что в международных отношениях возобладает здравый смысл и стороны сосредоточатся на снижении напряженности.

До этого Рябков заявил, что диалог России и США по «взаимным раздражителям» находится в фазе некоторого застоя. Он отметил, что в 2025 году был «резвый старт» этого диалога, в результате чего удалось достигнуть «неплохих результатов».

Рябков также указал, что новые консультации между Российской Федерацией и США по поводу устранения «раздражителей» должны состояться до конца лета.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.