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Политика

Четыре страны Центральной Европы будут координировать свою политику перед саммитами ЕС

Мадьяр: страны Вишеградской группы намерены совместно отстаивать интересы в ЕС
Bernadett Szabo/Reuters

Страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) условились координировать свою политику, чтобы защищать совместные интересы на саммитах Евросоюза, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что государства условились вернуться к старому формату предварительных совещаний перед саммитами ЕС, чтобы вместе представлять Центральную Европу в Брюсселе или на других международных площадках.

Также страны группы планируют взаимодействовать в областях транспорта, инфраструктуры, научных исследований, кибербезопасности, образования и культуры.

До этого Мадьяр после встречи с председателем ЕП Робертой Метсолой в Брюсселе заявил, что Европейский парламент планирует завершить к осени процедуру, инициированную против Венгрии в рамках статьи 7 Договора о Европейском Союзе 2007 года, которая может привести к ограничению прав страны, включая право голоса.

Ранее Венгрия притормозила путь Украины и Молдавии в ЕС.

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