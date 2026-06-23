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Политика

Рубио исключил вложения США в фонд восстановления Ирана

Рубио: США не будут инвестировать в фонд восстановления Ирана
Kevin Mohatt/Reuters

Пока рано говорить о том, кто будет вносить средства в фонд восстановления Ирана, но это будут не США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, перспектива участия региональных государств в фонде зависит от действий Ирана.

«Это не будут наши инвестиции. Это не будут деньги нашего правительства. Полагаю, это будет зависеть от прогресса в решении целого ряда других вопросов безопасности, с которыми предстоит столкнуться в ближайшие дни», — сказал Рубио.

По данным телеканала Fox News, страны Персидского залива станут членами фонда по восстановлению Ирана на $300 млрд. В то же время Reuters пишет, что страны Азии, Южной Америки и Африки подтвердили готовность перевести в фонд больше половины указанной суммы.

Создание фонда предусмотрено лишь после подписания финального соглашения между США и Ираном, в котором будет структурно изложен процесс дальнейших действий обеих сторон на следующие 60 дней.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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