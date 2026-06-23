Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО

Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку Федеральной службы охраны России. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает пресс-служба Кремля.

Под звуки торжественного марша глава государства прикрепил знак ордена к знамени подразделения. Военнослужащие полка, который в этом году отмечает 90-летие со дня основания, встретили вручение награды троекратным «ура».

В поздравительной речи Путин отметил, что с момента создания полка в 1936 году воины-кремлевцы отличались высоким уровнем подготовки и всегда успешно выполняли поставленные задачи.

Президент напомнил, что в годы Великой Отечественной войны военнослужащие полка проявили профессионализм и преданность Родине. В 1944 году подразделение было награждено боевым Красным Знаменем, а в 1945 году его военнослужащие приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

По словам главы государства, сегодня Президентский полк бережно сохраняет и развивает традиции предшественников, оставаясь образцом воинской службы. Путин отметил, что именно этому подразделению доверена охрана Московского Кремля и других важных государственных объектов, а также несение почетного караула у Вечного огня и участие в церемониальных мероприятиях.

«Хочу поблагодарить вас за службу, за решимость и верность присяге своему народу. Знаю, что вы никогда не подведете и впредь будете достойно решать все поставленные задачи», — сказал Путин.

Орден Жукова — государственная награда России, учрежденная в 1994 году в честь советского полководца Георгия Жукова. Им награждают воинские части, соединения и воинские формирования за заслуги в укреплении обороноспособности страны, успешное выполнение боевых задач, мужество и высокий уровень боевой подготовки.

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