Французские депутаты проголосовали за автономный статус Корсики

Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении законопроект о внесении в конституцию республики положения об автономном статусе Корсики. Об этом сообщает FranсeInfo со ссылкой на трансляцию голосования на сайте нижней палаты парламента.

За инициативу проголосовал 271 депутат, против — 202. Она предполагает закрепление особого статуса острова, которое даст местным властям право адаптировать общенациональные законы и устанавливать собственные нормы.

В тексте документа также предлагается закрепить упоминание Корсики как «островного, исторического, языкового и культурного сообщества» с «особой связью с корсиканской землей».

Осенью законопроект будет рассмотрен Сенатом. Для окончательного утверждения поправок к конституции документ должен быть принят обеими палатами в одних и тех же формулировках без поправок, а затем получить минимум 2/3 голосов на их совместном заседании в Версале.

Нынешняя редакция французской конституции, в которую предлагается внести поправку, действует с 1958 года и содержит упоминание о «заморских народностях», но без уточнения по поводу Корсики. Изменение ее статуса инициировал президент страны Эммануэль Макрон три года назад.

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