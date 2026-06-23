Президент Ирана рассказал, о чем Тегеран никогда не будет вести переговоры

Пезешкиан: Иран никогда не будет вести переговоры по оборонительным возможностям

Иранские ракеты не были включены в меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном, они никогда не будут обсуждаться, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что Тегеран никогда не будет вести переговоры о своих оборонительных возможностях с какой-либо страной.

Мир и стабильность в регионе могут быть достигнуты только путем честной дискуссии и сотрудничества между соседними странами, добавил Пезешкиан.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании, подписанного в ночь на 18 июня. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики. Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Вашингтон и Тегеран договорились о завершении военного конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Ранее в МИД Ирана рассказали, как будут реализованы соглашения с США.