Делегация талибов провела встречу с представителями ЕС в Брюсселе

Делегация афганских талибов (движение внесено в список террористических организаций) провела в Брюсселе встречу с представителями Еврокомиссии впервые за последние пять лет — с тех пор, как «Талибан» пришел к власти в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД страны Абдула Кахара Балхи.

Встреча проходила в закрытом режиме. По словам афганского дипломата, на ней обсуждались «консульские вопросы» — в частности, возможность возобновления оказания консульских услуг афганцам в Евросоюзе.

Кроме того, добавил Балхи, стороны обсудили «необходимость мер по укреплению доверия» между Брюсселем и Кабулом. По его словам, встреча вселила «надежду на создание позитивного импульса для защиты консульских прав афганцев, проживающих за рубежом».

Приглашение посетить столицу ЕС талибы получили в прошлом месяце — для обсуждения депортации афганских мигрантов из Европы. В Еврокомиссии тогда подчеркивали, что встреча будет носить технический характер, и ее не следует расценивать как политическое признание легитимности «Талибана».

Ранее талибы стянули военную технику для подавления женского протеста.