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Политика

В МИД России заявили о крахе усилий Киева оспорить суверенитет Москвы над Крымом

МИД: усилия Украины оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Усилия Украины оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах. Об этом заявили в МИД РФ по случаю победы страны в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что также провалилась попытка Украины объявить Керченский пролив международным. В МИД России отметили, что арбитраж признал пролив и Азовское море внутренними водами, являющимися частью суверенной государственной территории.

15 июня Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге огласила решение по арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Чёрного моря вокруг Крыма. Спор длился 10 лет. По итогам разбирательства ППТС отвергла многочисленные требования Киева в адрес Москвы.

Ранее в ВСУ заявили, что скоро «изолируют» Крым от России.

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