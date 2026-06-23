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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил о гуманитарном кризисе в Иране

Трамп заявил о необходимости помочь Ирану из-за гуманитарного кризиса
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

В Иране наблюдается гуманитарный кризис, республике нужно помочь, «пока еще не слишком поздно». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Там гуманитарный кризис, и я считаю необходимым оказать помощь сейчас, пока еще не слишком поздно», — написал Трамп.

Он также рассказал, что на основании уступок Ирана, в том числе по вопросу предоставления доступа к иранским ядерным объектам, президент США согласился «позволить Ормузскому проливу оставаться открытым, без дальнейшей морской блокады».

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании, подписанного в ночь на 18 июня. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики. Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Вашингтон и Тегеран договорились о завершении военного конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Ранее была названа сумма активов Ирана, которую разблокируют после переговоров с США.

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