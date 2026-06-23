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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп сообщил о согласии Ирана на проведение инспекций на ядерных объектах

Трамп: Иран согласился на проведение инспекций на его ядерных объектах
Julia Demaree Nikhinson/AP

Иран согласился на проведение Соединенными Штатами инспекций на иранских ядерных объектах на бессрочной основе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Иран целиком и полностью согласился на ядерные инспекции высшего уровня на годы вперед (навечно!!!)», — написал он.

По его словам, Тегеран обеспечит «ядерную честность».

Если бы иранская сторона не согласилась на это, то никаких дальнейших переговоров бы не было, добавил Трамп.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании, подписанного в ночь на 18 июня. США и Иран договорились о завершении военного конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики. Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Вашингтон и Тегеран договорились о завершении военного конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что Иран создаст специальную линию связи по Ормузскому проливу.

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