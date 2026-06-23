Трамп сообщил о согласии Ирана на проведение инспекций на ядерных объектах

Трамп: Иран согласился на проведение инспекций на его ядерных объектах

Иран согласился на проведение Соединенными Штатами инспекций на иранских ядерных объектах на бессрочной основе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Иран целиком и полностью согласился на ядерные инспекции высшего уровня на годы вперед (навечно!!!)», — написал он.

По его словам, Тегеран обеспечит «ядерную честность».

Если бы иранская сторона не согласилась на это, то никаких дальнейших переговоров бы не было, добавил Трамп.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана. Стороны обсудили детали временного меморандума о взаимопонимании, подписанного в ночь на 18 июня. США и Иран договорились о завершении военного конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики. Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Вашингтон и Тегеран договорились о завершении военного конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что Иран создаст специальную линию связи по Ормузскому проливу.