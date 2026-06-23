Востоковед: США и Иран не смогут проигнорировать интересы Израиля в Ливане

Профессор, декан ФКИ НИУ ВШЭ, востоковед Андрей Быстрицкий в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа о том, что Вашингтон и Тегеран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. По мнению эксперта, стороны вряд ли смогут проигнорировать позицию Израиля в данном вопросе.

«Договор должен привести к согласию всех сторон, включая и достаточно энергично поддерживаемый Соединенными Штатами Израиль. Конечно, есть сценарии, при которых договор так и не будет достигнут. Но в случае подписания соглашения сложно представить, что позиция Израиля по Ливану и вопрос его участия в мониторинге будут проигнорированы», — сказал Быстрицкий.

Он также напомнил, что сейчас идет только промежуточная стадия переговоров.

21 июня в Швейцарии состоялись технические переговоры США и Ирана, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. Первый раунд консультаций был завершен досрочно из-за угроз американского президента в адрес Исламской Республики.

Несмотря на это, участники встречи договорились о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. О наличии определенного прогресса заявил и глава иранского МИД Аббас Арагчи. По его словам, благодаря активному посредничеству Пакистана и Катара удалось добиться существенного продвижения в вопросе прекращения войны в Ливане.

Ранее США выдали лицензию на продажу иранской нефти в рамках сделки.