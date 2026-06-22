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Бизнес

США выдали лицензию на продажу иранской нефти

Минфин США выдал лицензию на производство и продажу нефти из Ирана до 21 августа
Global Look Press

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, разрешающую производство и продажу иранской нефти до 21 августа 2026 года, следует из данных на сайте ведомства.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным на прошлой неделе между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились отменить ограничения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку, говорится в материале агентства.

Сделки, разрешенные в рамках генеральной лицензии, включают импорт сырой нефти, нефтехимической и нефтяной продукции иранского происхождения в США. Лицензия не распространяется на сделки с участием Северной Кореи или Кубы.

21 июня в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

Ранее Вэнс опроверг сообщение о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии.

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