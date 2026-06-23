Еврокомиссар посетил Израиль на фоне конфликта между главой МИД страны Сааром и Каллас

Еврокомиссар по делам Средиземноморья Дубравка Шуица тайно посетила Израиль для продления двух миссий Евросоюза на Ближнем Востоке на фоне конфликта между главой израильского МИД Гидеоном Сааром и председателем европейской дипслужбы Каей Каллас. Об этом сообщает Politico.

Неназванный дипломат ЕС заявил газете, что о поездке не объявлялось заранее «из соображений безопасности». О визите Шуицы стало известно лишь тогда, когда она прибыла в Израиль. Другой представитель ЕС назвал странным, что Каллас в то же время находилась в Иордании на встрече с лидерами Лиги арабских государств (ЛАГ).

По данным издания, основной работой Шуицы в Израиле было продление на три месяца миссии по приграничной помощи EUBAM Rafah и миссии по поддержке гражданской полиции Палестины EUPOL COPPS.

18 июня Саар объявил, что министерство иностранных дел Израиля разрывает связи с Каллас из-за ее антиизраильской риторики. Он напомнил, что во время своего недавнего визита в Мексику глава Евродипломатии сравнила Израиль с « расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке». Министр обратил внимание, что с тех пор Каллас ни разу не выступила с опровержением или уточнением своих слов.

Ранее Каллас предрекли отставку в ближайшее время.