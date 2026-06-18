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Политика

МИД Израиля разорвал связи с Каллас из-за сравнения с «расистским режимом апартеида»

Саар: МИД Израиля разрывает связи с Каллас из-за ее антиизраильской риторики
Global Look Press

Министерство иностранных дел Израиля разрывает связи с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее антиизраильской риторики. Об этом заявил глава МИД страны Гидеор Саар в социальной сети X.

Глава ведомства отметил, что во время своего недавнего визита в Мексику Каллас сравнила Израиль с « расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке». Министр обратил внимание, что с тех пор глава евродипломатии ни разу не выступила с опровержением или уточнением своих слов.

«Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству», — написал Саар.

10 июня Каллас заявила, что Евросоюз пока не вводит масштабные санкции и не приостанавливает торговые соглашения с Израилем из-за отсутствия единогласия и поддержки среди 27 государств-членов. Она призналась, что все время слышит вопрос, почему у Брюсселя есть единая позиция по России и Украине, но нет такой же в случае с Израилем.

Ранее Каллас предрекли отставку в ближайшее время.

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