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Политика

На Западе обеспокоились из-за одного заявления Медведева об Украине

Аналитик Меркурис: слова Медведева об Украине говорят о новых ударах по Киеву
РИА Новости

Последние заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об Украине говорят о том, что Киев ждут новые удары по центрам принятия решений. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Медведев дает понять, что пришло время нанести «крупные, давно обещанные удары по Киеву», указал аналитик. По его словам, политик «не просто намекает, а прямо сигнализирует об этом».

Президент Украины Владимир Зеленский знает об этом, в связи с чем становится все более нервным и тревожным, угрожая российским городам и Белоруссии, заявил Меркурис.

До этого Медведев заявил, что с учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. По его словам, за гранью приемлемого для России должно остаться одно: умышленное, то есть заведомо намеренное уничтожение обычных людей.

Политик заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны тоже следует исключить из списка. По его мнению, эти документы больше не актуальны.

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.

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