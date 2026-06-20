Медведев: никаких правил в отношении Киева больше быть не может

С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

По его словам, за гранью приемлемого для России должно остаться одно: умышленное, то есть заведомо намеренное уничтожение обычных людей.

«Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка (президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры — прим. ред.)», — уточнил Медведев.

Политик заявил, что Гаагские конвенции о законах и обычаях войны тоже следует исключить из списка. По его мнению, эти документы больше не актуальны.

Медведев отметил, что за последние сто лет войны сильно изменились. Раньше не принято было захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран. А вместо воздушных шаров с бомбами теперь используют ракеты и беспилотники.

«Так что ссылка на оговорку rebus sic stantibus (принцип договорной оговорки) тут вполне уместна», — резюмировал зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев заявил, что Россия должна продолжать уничтожать «обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот», включая морские беспилотники.

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