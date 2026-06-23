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Политика

Шойгу призвал создать в БРИКС механизм реагирования на угрозы и ЧС

Шойгу предложил создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на случай ЧС
Shutterstock

В БРИКС на фоне ухудшения обстановки в мире необходимо создать механизмы реагирования на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.

«С учетом обострения международной обстановки полагаем важным создать на площадке БРИКС востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на разные события, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций», — сказал он.

По его словам, Россия будет работать над наполнением этой инициативы практическим содержанием и рассчитывает на поддержку со стороны Пекина.

Секретарь Совбеза также добавил, что в 2027 году РФ планирует провести второй международный форум по безопасности.

Накануне Шойгу прилетел в Индию, чтобы принять участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит во вторник.

Ранее Лавров рассказал об интересе разных стран к БРИКС.

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