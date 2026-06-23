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Политика

На Западе заявили о сожалении Зеленского из-за ухода Стармера

Гэллоуэй: Зеленский со слезами сожалеет об уходе Стармера
Benjamin Cremel/Pool/AP

Лидер Британской рабочей партии Джордж Гэллоуэй заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы скорбит об отставке британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом пишет РИА Новости.

«Он превратил Соединенное Королевство в авторитарную адскую дыру. <...> И все ради интересов иностранных государств — Израиля, Украины, Европейского союза, людей, которые сегодня оплакивают его кончину. Зеленский со слезами на глазах сожалеет о его уходе», – подчеркнул политик.

Гэллоуэй также отметил, что, по его наблюдениям, британцы встретили новость об отставке Стармера с ликованием, утверждая, что за время его руководства страна утратила свободу слова.

«Я танцевал на его политической могиле. Именно из-за него я сам оказался в политическом изгнании», – добавил политик.

Кир Стармер объявил о сложении с себя полномочий лидера Лейбористской партии в понедельник, 22 июня. Он подтвердил, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет избран его преемник. По его словам, выборы нового лидера партии начнутся 9 июля и завершатся до начала парламентской сессии в сентябре.

Ранее Стармер рассказал, чем займется после ухода с поста премьера Британии.

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