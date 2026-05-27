США не запрашивали агреман на нового посла в России

США не запрашивали агреман на нового посла в России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Нет, такого не было», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Предыдущим послом США в Москве и первой женщиной во главе американской дипмиссии в РФ была Линн Трейси. Она заняла этот пост в январе 2023 года, а завершила свою работу 27 июня 2025-го. Перед возвращением в США дипломат попрощалась с россиянами строчками из «К Чаадаеву» А.С. Пушкина.

В мае Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений слегка продвигаются, но процесс идет достаточно медленно, — «час по чайной ложке». По его словам, Москва и Вашингтон с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания, данного «на самом высоком уровне».

 
