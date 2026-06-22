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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Президент Сирии заявил о готовности к урегулированию конфликта в Ливане

Президент Сирии Аш-Шараа: Дамаск готов к переговорам с «Хезболлах» ради мира
Khalil Ashawi/Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о готовности содействовать поиску решений, которые помогут обеспечить мир и стабильность в соседнем Ливане. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Mashhad.

По словам сирийского лидера, Дамаск заинтересован в урегулировании вопроса, связанного с деятельностью шиитской организации «Хезболлах», и готов к переговорам, если они будут способствовать достижению взаимовыгодного результата. Аш-Шараа подчеркнул, что Ливану необходим широкий политический консенсус для преодоления кризиса. Он отметил важность поиска решений, которые обеспечат безопасность шиитской общины и помогут избежать дальнейшей внутренней поляризации.

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможной роли Сирии в урегулировании ситуации в Ливане, глава сирийского государства заявил, что речь не шла о военном вмешательстве. По его словам, американский лидер имел в виду участие Дамаска в поиске мирного и безопасного решения, однако эти слова были неверно истолкованы.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.

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