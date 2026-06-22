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Политика

Зеленского предупредили, чем обернутся попытки втянуть Белоруссию в конфликт

Соскин: попытки втянуть в конфликт Белоруссию обернутся поражением Украины
Peter Dejong/AP

Попытки президента Украины Владимира Зеленского втянуть Белоруссию в конфликт могут обернуться поражением ВСУ. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это просто безобразие! Попытки Зеленского угрожать Белоруссии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск все же вступит в конфликт. Ну и все, Киеву конец, ведь фронт удерживать просто некем», — сказал Соскин.

По его словам, Зеленский уже поссорился с Польшей, а еще один конфликт может серьезно ударить по обороноспособности Украины. Кроме того, глава государства забывает, что агрессия в адрес Минска не останется без ответа России, а у Киева «и так одни проблемы с Москвой».

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает белорусскому лидеру Александру Лукашенко неделю, чтобы тот отвел от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины. Зеленский предупредил, что если Минск не отведет данную технику, это сделают украинские войска.

Ранее на Украине допустили, что Зеленский планирует вторжение на территорию Белоруссии.

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