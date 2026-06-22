В МИД заявили об эффективности тактики РФ в ООН по разрешению иранского конфликта

МИД: тактика РФ в ООН по урегулированию в Иране помогла переговорам не сорваться

Тактика России в ООН по разрешению конфликта в Иране, направленная на сохранение миролюбивой атмосферы вокруг дипломатических усилий по преодолению разногласий между Тегераном и Вашингтоном, сработала. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона с самого начала выступала против продвижения в международной организации однобоких предложений, которые не учитывали бы первопричины начала эскалации вокруг Ирана.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предполагает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны Соединенных Штатов. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.