Стармер стал шестым премьером Британии за последние 10 лет, который подал в отставку

Стармер стал шестым премьером Британии, подавшим в отставку за последние 10 лет

Кир Стармер стал шестым премьер-министром Великобритании за последние 10 лет, который подал в отставку. Об этом сообщает Sky News.

24 июня исполняется десятая годовщина со дня отставки Дэвида Кэмерона. Тереза Мэй подала в отставку в 2019 году, а Борис Джонсон и Лиз Трасс – в 2022. Наконец, Риши Сунак подал в отставку в 2024 году после поражения его партии на всеобщих выборах, на которых партия Стармера одержала убедительную победу.

«Но спустя чуть менее двух лет Стармер тоже ушел на пенсию», — говорится в тексте.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Премьер сообщил, что принимает решение об уходе с пониманием и уважением. По его словам, парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Стармер заявил, что все принимавшиеся им решения были направлены на благо страны. В связи с этим он сообщил, что покинет пост лидера Лейбористской партии. Он также проинформировал короля Карла III о своем решении.

Ранее премьер Британии едва не расплакался, говоря об отставке.