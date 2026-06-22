В МИД РФ прокомментировали ситуацию с голосованием в странах Прибалтики

Захарова: непростая ситуация складывается с голосованием в Госдуму в странах ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила РИА Новости, что в странах Прибалтики и некоторых других странах ЕС складывается непростая ситуация с голосованием на выборах в Госдуму.

«Особенно непростая ситуация складывается в странах Прибалтики, в Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств», — заявила Захарова.

По ее словам, сложности серьезно снижают возможности России обеспечить гражданам «реализацию их активного избирательного права за границей».

22 июня Захарова говорила, что для голосования на выборах в Госдуму за рубежом будет организовано около 350 избирательных участков.

В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий. Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится три дня.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.