В МИД РФ назвали число зарубежных участков для голосования в ГД

МИД РФ: на выборах в Госдуму за рубежом организуют 350 участков для голосования

Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом будет организовано около 350 избирательных участков. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работают посольства, будут образованы избирательные участки и сформированы соответствующие избирательные комиссии, всего порядка 350, но точная цифра будет известна ближе к началу сентября», — сказала дипломат.

В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий. Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится три дня.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.