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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Украину призвали не надеяться на усиление помощи США

Генерал Ходжес: если война в Иране кончится завтра, Украина не будет усилена ПВО
Global Look Press

Даже если война в Иране завершится завтра, Украине не стоит ждать усиления помощи со стороны США. Об этом заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, чьи слова приводит УНИАН.

«Поэтому, даже если война с Ираном завершится уже завтра, я не ожидаю скорого усиления помощи Украине средствами противовоздушной обороны. Этот пробел, вероятно, придется восполнять европейским странам и Канаде», — сказал Ходжес.

В связи с этим он предположил, что президент Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос на саммите «Большой семерки». Военный выразил надежду, что Германия, Великобритания, Франция и другие партнеры согласятся увеличить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США. По его словам, в Белом доме «осознают» этот вопрос и готовы его решить. Президент Украины напомнил, что США передали лицензию на производство ракет Германии, которая уже создает снаряды. Украина, как и ФРГ, обладает соответствующими возможностями, заверил он.

Ранее в США оценили боеспособность украинской ПВО.

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