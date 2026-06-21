В США оценили боеспособность украинской ПВО

Две трети российских баллистических ракет прорывают противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Об этом заявили журналисты The New York Times (NYT).

«Согласно проанализированной информации Военно-воздушных сил Украины, в этом году Россия запускала в среднем 74 баллистические ракеты в месяц, две трети из них прорывали украинскую ПВО. В 2023 году это значение составляло 6, в 2024 году оно выросло до 28, а в 2025 году — до 49», — говорится в публикации.

Западные журналисты считают, что именно баллистические ракеты дают России то преимущество, которое не могут дать украинской армии беспилотники. Российские ракеты несут сотни килограммов взрывчатки, а это сильно превышает полезную нагрузку беспилотных летательных аппаратов. А их скорость затрудняет перехват, что дает возможность нанести ущерб, который значительно превосходит возможности одних только дронов.

В The New York Times констатировали, что ракетные обстрелы России неоднократно преодолевали ПВО Украины и наносили ущерб украинской энергосистеме во время суровой холодной зимы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Германия будут вместе производить ракеты для систем ПВО.