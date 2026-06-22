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Политика

Власти Латвии проиграли в борьбе с названиями российских городов

LSM: в Латвии не смогли убрать названия городов России с дорожных знаков
Владимир Песня/РИА Новости

Правительство Латвии не смогло избавиться от названий городов России и Белоруссии на дорожных знаках. Об этом сообщает портал LSM.

«На 318 дорожных знаках в Латвии до сих пор можно прочитать надписи «Москва», «Витебск «или другие названия российских или белорусских городов», — пишут авторы публикации.

Директор Департамента дорожной инфраструктуры Министерства транспорта Латвии Таливалдис Вецтиранс жаловался, что проект по изменению названий а дорожных знаках был внесен на рассмотрение еще весной, но так и не был принят.

Вецтиранс уточнил, что власти Латвии планируют заменить названия на знаках сентябрю, однако окончательного решения до сих пор нет.

3 июня агентство LETA писало, что новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах прекратить торговые отношения с Россией.

Решение по этому вопросу будет поручено главе латвийского министерства иностранных дел Байбе Браже, которая будет действовать в сотрудничестве с Евросоюзом.

При этом Кулбергс отметил, что некоторые исключения все же могут быть необходимы, особенно в фармацевтическом секторе, поскольку он не сможет быстро адаптироваться к новым условиям рынка.

Ранее Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией.

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