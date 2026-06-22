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Политика

Захарова обвинила Германию в расистском подходе к блокадникам Ленинграда

Захарова: Германия не идет на выплату компенсаций блокадникам, кроме евреев
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Германия до сих пор отказывается от выплат компенсаций блокадникам Ленинграда нееврейского происхождения. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, под надуманными предлогами ФРГ предоставляет выплаты лишь блокадникам-евреям, признавая их жертвами Холокоста, отказываясь при этом распространить компенсации на остальных выживших в блокаде защитников и жителей города.

Захарова добавила, что Германия на протяжении десятилетий выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха и коллаборационистам, служившим в подразделениях СС и других преступных военизированных структурах, а также иностранным коллаборационистам режима Гитлера, в том числе действующим в Ленинграде.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы), которая унесла жизни около 27 миллионов советских граждан.

Ранее Россия неоднократно заявляла о необходимости равного подхода к компенсациям жертвам нацистского режима.

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