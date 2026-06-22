«Закончится для него плохо»: Зеленский пригрозил Навроцкому

Риторика президента Польши Кароля Навроцкого в адрес Украины может плохо для него закончиться. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.

«Я считаю, что после того, как он принял решение (о лишении ордена Белого Орла), это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения, ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо», — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что Навроцкий таким образом якобы пытается решить собственный электоральные проблемы, при этом не учитывая польское-украинские отношения.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда Навроцкий лишил украинского коллегу высшей награды республики — ордена Белого орла. Президент Польши пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В польском правительстве заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих орденов Белого орла. Украинский коллега вернул Навроцкому свою награду по почте.

Ранее в Госдуме объяснили лишение Зеленского высшей госнаграды Польши.