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Политика

В МИД России назвали первоочередную задачу нового генсека ООН

В МИД России призвали нового генсека ООН исправить ошибки команды Гутерриша
Владимир Астапкович/РИА Новости

Новому генсеку ООН нужно будет исправить ошибки команды своего предшественника Антониу Гутерриша, заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, сейчас чиновники организации не могут эффективно сотрудничать для урегулирования кризисов из-за предвзятых подходов. В российском внешнеполитическом ведомстве надеются, что избрание нового генсека «хоть как-то выправит ситуацию».

«Начинать следует с устранения засилья наводнивших секретариат представителей западного меньшинства», — сказал Логвинов.

Он уточнил, что заместителями Гутерриша сейчас являются граждане Британии, США и Франции. Это сказывается на том, чьи голоса учитывает секретариат организации, а чьи — игнорирует.

Сейчас должность генсека ООН занимает Антониу Гутерриш из Португалии. Он стал девятым на этом посту и приступил к исполнению обязанностей 1 января 2017 года. Генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совбеза ООН. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков пребывания на этом посту, однако пока никто не занимал его более 10 лет. Второй срок Гутерриша продлится до конца 2026 года.

Ранее Лавров высказал мнение о кандидате на пост генсека ООН.

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