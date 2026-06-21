Делегация Ирана отказалась от совместной фотосессии с представителями США

Члены делегации Ирана на переговорах с США в Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

«Иранская делегация, выступая против демонстративного и медийного шоу США, заявила своим условием вывод журналистов и сосредоточение на практическом выполнении соглашений. Переговоры начались после ухода представителей СМИ», — говорится в публикации.

Технические переговоры Ирана и США с участием посредников из Пакистана и Катара проходят 21 июня в швейцарском Бюргенштоке в закрытом формате. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что основными темами станут ядерная программа Ирана и прекращение огня в Ливане. Однако в Иране заявляли, что ядерный вопрос не является частью первого раунда переговоров.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали временный меморандум о прекращении боевых действий и запуске нового этапа переговоров. Очная встреча планировалась на следующий день, но была отложена на пару дней после ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Иран пригрозил сорвать переговоры с США из-за ударов Израиля.